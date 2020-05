La esposa de Nick Cordero asegura que la salud del actor está mejorando/Foto: Nhpr

Amanda Kloots comparte una actualización sobre la salud de Nick Cordero después de un revés a principios de esta semana. La estrella de Broadway, que ha estado en una batalla de salud durante meses en medio de su hospitalización por Coronavirus, se despertó de un coma inducido médicamente la semana pasada.

Luego, hace solo unos días, Kloots le dijo a sus seguidores de Instagram que la recuperación de Cordero había comenzado a ir "cuesta abajo". "Nick ha tenido una mala mañana", dijo Kloots en Instagram el miércoles. "Desafortunadamente, las cosas están yendo un poco cuesta abajo en este momento".

"Estoy pidiendo nuevamente todas las oraciones en este momento", continuó Kloots entre lágrimas. "No voy a poder (ir) a vivir a las 3 en punto... por favor canta, por favor anima y reza por Nick hoy. Sé que este virus no lo va a deprimir. Esto es no cómo termina su historia. Así que manténganos en sus pensamientos y oraciones, gracias ".

Nick Cordero enfermo de COVID-19

El jueves por la noche, Kloots regresó a su historia de Instagram para compartir una actualización positiva con sus seguidores sobre la salud del actor.

"Entonces, una de las cosas que he aprendido sobre todo este proceso es que la UCI está un paso adelante, dos pasos atrás. Y eso es lo que nos pasó en estas últimas dos... 24 horas", compartió Kloots en la tarde del jueves "Pero estoy feliz de decir que parece que estamos en un paso adelante nuevamente".

"Wow, ha sido otra montaña rusa", continuó Kloots. "Pero, esta se dirige a los médicos y enfermeras de Cedars Sinai, el poder de la oración y el poder de la energía, el apoyo y la positividad es, lo siento, en mi opinión, insuperable". Kloots agregó: "Este tipo está peleando".

Nick Cordero es un conocido actor de Broadway y la televisión estadounidense/Foto: Hola

"Durante las últimas 24 horas hemos rezado mucho, una oración de no por qué, y no esto no puede suceder, pero la oración de agradecimiento y la oración de fe y la oración de tu voluntad se harán y eso es, para mí, algo que Nunca lo entenderé, pero creo ", compartió Kloots con sus seguidores. "Y esa ha sido mi fuerza, mi fuerza a través de todo esto, pero mi fuerza pensó especialmente en estas últimas 24 horas".

"Y hemos estado bailando y cantando y elevándolo, elevándolo solo con pensamientos, palabras y acciones positivas", dijo Kloots. "Y muchachos, está haciendo la diferencia. No ha terminado. No ha terminado".