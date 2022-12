La espeluznante teoría de la muerte de Brittany Murphy

Tony Bertolotti, de 74 años, se pronunció cerca del aniversario número 13 de la muerte de su hermana, Brittany Murphy , y aseguró que fue asesinada.

La actriz fue encontrada muerta a los 32 años en el baño de su casa de Hollywood Hills, el 20 de diciembre de 2009.

El forense de Los Ángeles dictaminó que sus muertes se debieron a neumonía, anemia e intoxicación por drogas después de que se encontraron píldoras recetadas en los sistemas de la pareja.

Pero Tony le dijo al diario The Sun ayer: "No hay forma de que ella muriera por causas naturales. Es imposible. Era obvio para mí. ¿Se perdió por una gripe? Eso es absurdo. ¿Me están tomando el pelo? Todo lo que tenía que hacer era caminar cinco cuadras y la cuidarían (en el hospital)".



Bertolotti agregó que también hay misterio sobre cómo la mamá de Brittany, Sharon, que vivía con la pareja, se mantiene oculta y sin revelar a dónde fue a parar toda la fortuna de 10 millones de dólares de Murphy.

El padre de Brittany, Angelo, murió en enero de 2019 a los 92 años después de pasar años tratando de descubrir que le sucedió a la actriz.

Tony dijo que tres personas controlaban la herencia después de que Murphy falleciera: su mamá, la editora de un periódico y un médico que la estaba tratando.



Se informó que en al momento de la muerte de la actriz, Simon fue eliminado de su testamento y la totalidad de la herencia pasó a Sharon, pero como los activos de Brittany se mantuvieron en un fideicomiso, los detalles de la herencia fueron confidenciales.

El ex saxofonista Tony, quien ha tocado con Bruce Springsteen y Diana Ross, agregó: "No tiene nada que ver con el dinero. Créeme. No tocaría ese dinero de todos modos porque es todo malvado. Yo no me acercaría a ese dinero. Olvídalo, eso es sucio". Pero admitió que no tiene fe en que la verdad surgirá, calificándola de asunto muerto.

