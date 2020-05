La escena de Victorious que desató la ira contra Victoria Justice

Tras 57 episodios de la famosa serie Victorious de Nichelodeon, dirigidos bajo la producción de Dan Schneider, los fans aún no pueden superar aquel capítulo que desató la ira de la gente en contra de Victoria Justice ya que en dicho episodio, su personaje le baja el novio a Cat Valentine, una joven interpretada por Ariana Grande.

La tración de Victoria Justice contra Ariana Grande

Durante las cuatro temporadas, Ariana se posicionó como una de las actrices favoritas del público, y cuando se publicó el episodio en donde Tori le roba el novio a Cat, se convirtió en uno de los más pólemicos ya que supuestamente en la serie, Cat y Tori eran grandes amigas pero aún así la castaña la traiciona de la peor manera.

Cabe recordar que en los primeros minutos del capítulo se aclara que el nuevo novio de Cat, Danny, fue la pareja sentimental de Tori en su otro colegio por lo que Cata no sabía sobre su relación pero cuando este secreto sale a la luz llegan al acuerdo de no tomarlo personal ya que fue hace tiempo y esto no debería afectar su amistad.

Aunque Tori le aseguró a Cat que no sentía absolutamente nada por su ex novio, cada que Danny y su nueva novia se paseaban en frente de ella, se comenzaba a llenar de rabia y celos así que durante una fiesta de noche dentro de su colegio -Hollywood Arts- decide atentar contra ellos, lanzandoles queso caliente encima mientras se besaban.

Eso no fue lo peor, sino que mientras Cat se limpiaba en el baño, el queso derretido que Tori le lanzó, ella aprovechó para pedirle disculpas a Danny y posteriormente terminan besandose frente a Cat. Esta escena provocó la ira de los fans de Ariana Grande quienes actualmente aún no lo superan y le siguen reclamando a la famosa Victoria Justice.

Evidentemente todo fue simple actuación sin embargo los fans se lo tomaron muy personal debido a los fuertes rumores que apuntaban que Victoria Justice sentía envidia de Ariana por haberle robado los reflectores en su propia serie.

