La épica reacción de Mariah Carey al recibir la vacuna contra COVID-19

Mariah Carey trajo a sus fanáticos con ella para recibir la vacuna COVID-19, virtualmente, por supuesto.

La cantante se filmó a sí misma recibiendo su primera dosis de la vacuna, y su reacción a la inyección resultó ser un momento bastante musical.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que compartió un post con un video, en el que busca concientizar sobre la vacunación.

"Efecto secundario de la vacuna: G6", bromeó en una leyenda del clip de redes sociales del sábado por la noche (3 de abril), que la muestra hablando con la cámara mientras espera, "un poco emocionada y nerviosa", a que la vacuna COVID-19 se ser administrado. Cuando la aguja entra, sale una nota alta de Mariah.

“Aquí estamos, desde ese primer post lavándome las manos con Roc y Roe en Nueva York, tratando de alentar a la gente a estar realmente segura”, señaló Carey. "Sabes, todavía estamos juntos en esta batalla".

Pidió a sus fans que consideren la vacunación cuando esta les corresponda, pues es por el bien de todos.

"Aquí estamos, esperando lo mejor, animándolos a que lo hagan cuando puedan", agregó.

Mariah Carey en la serie de Luis Miguel

Mariah Carey estará en la serie de Luis Miguel

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante tuvo un romance fugaz con Luis Miguel, y esto no pasará desapercibido en la nueva temporada de la serie del Sol de México.

Por ello ya se dieron a conocer las primeras imágenes de quien será la cantante de "All i want for christmas" en la producción de Netflix.

¿Te gustó el video de Mariah Carey sobre la vacunación contra la COVID-19?, ¿Estás listo para verla en la serie de Luis Miguel?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.