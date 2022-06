'La enfermedad va a peor': Justin Bieber cancela conciertos

"La enfermedad va a peor": Bieber cancela conciertos

Justin Bieber preocupó a sus millones de fans al dar a conocer una inesperada noticia sobre sus próximos conciertos, pues por recomendación de sus médicos, se vio obligado a cancelar las tres próximas presentaciones que tenía programadas para esta semana.

Y es que, el cantante tenía programado para esta semana dos presentaciones en Toronto y otra en Washington D.C. El esposo de Hailey dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, aseguró que no ha sido capaz de recuperarse a tiempo.

Recordamos que a finales de mayo, el cantante se presentó en Monterrey, donde sus fieles admiradoras disfrutaron de los grandes éxitos del canadiense, pero recientemente el famoso dio a conocer que tuvo que posponer algunas fechas de sus próximos conciertos por una enfermedad.

Bieber canceló algunos conciertos de su gira Justice World Tour

El cantante canceló tres conciertos por enfermedad

El famoso comentó: "No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero la enfermedad va a peor. Me rompe el corazón tener que aplazar estos conciertos, pero son las órdenes de los doctores. A toda mi gente, los quiero y descansaré para recuperarme cuanto antes".

El intérprete aclaró que no se canceló como tal los conciertos, sino que cambiarán de fecha. Por otro lado, Bieber no aclaró qué lo obligó a posponer sus presentaciones. Recordamos que en el 2020 el artista reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme.

¿Qué problema de salud tiene Justin Bieber?

El cantante reveló en el 2020 que padece la enfermedad de lyme

En el 2020 el famoso rompió el silencio sobre su enfermedad de Lyme, en ese entonces confesó que tenía un caso serio de monocrónico que afectaba su piel, función cerebral, energía y salud en general, aseguró que pasó por años difíciles.

Por otra parte, el cantante Justin Bieber dio a conocer más detalles de su enfermedad en un documental en YouTube y expresó: "Recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y vuelva a estar mejor que nunca".

