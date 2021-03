La enfermedad de Zayn Malik por la que abandonó One Direction

Esta es la enfermedad de Zayn Malik de la que habló recientemente en un libro, en donde explica porqué abandonó la banda One directión y es que el famoso cantante un 25 de marzo, pero de hace 6 años, decidió salirse de la banda de la mejor boyband del momento y muy poco lo comprndieron.

Resulta que el cantante Zayn reconoció haber sufrido un trastorno alimenticio y enfrentarse a una enfermedad mental muy común, la ansiedad, el cantante aceptó estar pasando por un momento crítico en su vida.

No se encontraba bien consigo mismo, necesitaba ayuda y así lo dijo. Algo no muy fácil de reconocer, menos cuando se es tan popular como él, por esos días la banda estaba atravesando por su mejor momento, por eso muchos de sus seguidores no supieron entender su repentina decisión.

Zayn Mallik confesó sus padecimientos

¿Por qué Zayn Malik dejó One Direction en su mejor momento?

Zayn lo explicó sin miedos en su libro autobiográfico Zayn, en el que detalla que alcanzar la fama con 17 años y estar con una banda tan reconocida como One Direction le había provocado un trastorno alimenticio grave y una profunda crisis de ansiedad.

“No podía más… llegó un punto que, mentalmente, la ansiedad había ganado. Físicamente, sabía que no podía funcionar”.

Hay q destacar que Zayn Malik fue totalmente sincero y lamentó que algunas personas dudasen de su estado. Fue frustrante para él tener que abandonar temporalmente su pasión por la música.

“Después de contarlo, me sorprendió la cantidad de gente que se puso en contacto conmigo”

Zayn reconoció haber sufrido un trastorno alimenticio

Cabe destacar que acerca de la ansiedad el cantante dijo: Es muy común, y la verdad es que no me sorprende. La vida nos bombardea con presiones -Twitter, Facebook, Instagram… cualquier red social está plagada de imágenes de cuerpos imposibles que nos hace sentir que no valemos nada.

