La emotiva despedida de “La Bebeshita” tras salir de MasterChef Celebrity

“La Bebeshita”, cuyo nombre real es Daniela Alexis Barceló fue la elimanada número ocho del reality de cocina “MasterChef Celebrity”, la influencer y estrella de TV Azteca era una de las concursantes que más fanáticos tenía en el programa, por lo que su salida fue muy emotiva y triste para el público.

Con lágrimas en los ojos y sin querer irse, Daniela expresó que a pesar de que no sabe cocinar, sí le encanta preparar platillos y agradeció todo lo que vivió en el reality, ya que le dejó grandes enseñanzas y buenos amigos.

Como dijimos en La Verdad Noticias, “La Bebeshita” quedó fuera de MasterChef Celebrity México, pero la Chef Betty Vázquez le expresó unas reconfortantes palabras de despedida: “De corazón te digo, admiro a la persona que yo descubrí aquí. Yo veía a otra persona en televisión”, reconoció la jueza del programa. “Yo aprendí mucho de ti”, aseguró.

¿Laura Flores debía salir de MasterChef Celebrity?

Los fanáticos del reality de cocina quedaron igual de sorprendidos que Daniela Alexis cuando los jueces dijeron quién debía ser la eliminada, ya que muchos aseguran que la actriz Laura Flores era quien debía abandonar el programa.

Incluso la actriz de telenovelas reconoció que ella tuvo un peor desempeño que su compañera: “Si habría que decidir entre “La Bebeshita” y yo, me voy yo. Ella es una mujer que quiere aprender, que quiere estar. No es justo que me quede yo”, aseveró Flores.

La Bebeshita sorprendió a la audiencia de TV Azteca

La influencer y personalidad de TV destacó en el reality de cocina/Foto: Instagram

Aunque sus habilidades culinarias no fueron las suficientes para permanecer en el concurso, la estrella de Instagram “Bebeshita” logró sorprender a la audiencia de TV Azteca, al mostrar otra faceta de su personalidad, ya que muchos solo la recuerdan por el programa “Enamorándonos”.

Sin embargo, tanto los jueces como el resto de los participantes, aseguraron que Daniela Alexis es una persona completamente diferente a quien se ve en pantalla, ya que es una mujer con una gran calidad humana, que hace las cosas con amor.

“La Bebeshita” dejó varios momentos destacables durante su estancia en el programa de cocina. Pero uno de los más recordados fue cuando rompió en llanto tras recibir una severa crítica por parte del Chef Adrián Herrera, quien a pesar de ser uno de los más severos, logró darle importantes tips de cocina a la influencer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!