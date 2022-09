La dura lección que Verónica Castro le dio a Cristian Castro en su juventud

Verónica Castro recuerda la dura lección que le dio a Cristian Castro.

Verónica Castro se sinceró sobre el difícil episodio que vivió en la adolescencia de Cristian Castro, ya que asegura que fue muy rebelde, lo que la orilló a darle una dura lección para que aprendiera a ser responsable.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Verónica Castro y su hijo Cristian Castro han demostrado en diversas ocasiones que tienen una gran relación, sin embargo la conductora reveló que no siempre fue así.

En una reciente entrevista, Vero Castro recordó la dura lección que le tuvo que dar a su hijo, al descubrir que le estaba mintiendo, en complicidad con su propia madre.

Verónica Castro da dura lección a Cristian Castro

¿Qué lección le dio Verónica a Cristian Castro?

La conductora Verónica Castro, quién recientemente reveló que no le permiten ver a sus nietos, recordó una anécdota en la juventud de Cristian Castro, la cual originó que se perdiera de un gran regalo.

“Mi mamá no vivía sin Cristian y Cristian sin mi mamá, que era también la que le cubría todas las cochinadas, porque hablaban de la escuela y decía ‘no le vayas a decir nada a mi mamá abuela, por favor’, y mi mamá callada firmaba calificaciones de tronado” dijo.

Sin embargo, la actriz descubrió que Cristian Castro le había estado mintiendo, cuando acudió a la escuela a entregarle un coche por su cumpleaños 15.

“Le compro el coche, voy a la escuela, le pongo el moñote al coche, ahí afuera de la escuela, entonces le digo a la maestra ‘¿me dejaría que saliera 5 minutitos Cristian?’ y me responde: Sí, pero pásele usted un momentito porque tengo algunas cosas que decirle” contó.

De esa forma, la famosa descubrió que su hijo estaba a punto de perder el año en la escuela, por lo que decidió darle una dura lección:

“Le digo: ‘Ven Cristian, vamos a afuera, felicidades mi hijito, 15 años, qué maravilla, aquí está tu regalo, tu coche. Ya lo viste, ahora va de regreso a la agencia. Le expliqué: ‘porque estás muy mal en la escuela y no te puedo aceptar así, no quiero un vago, yo soy mujer y estoy trabajando, no me friegues” reveló.

¿Cuántos años tiene Verónica Castro?

La actriz y conductora Verónica Castro, nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México y actualmente tiene 69 años de edad.

Verónica Castro recientemente ofreció una entrevista para Pati Chapoy donde reveló impactantes detalles de su vida, incluído el difícil momento que aún enfrenta por la muerte de su madre.

