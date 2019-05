La discografía de Rush será presentada en la radio de Yucatán

El director general del corporativo 69 Opichén, Rigel Solís dijo a La Verdad que Metalmorfosis se sigue consolidando con las transmisiones semanales como el único programa especializado en rock a nivel local y uno de los pocos a nivel nacional.

Rush es una de las bandas más famosas del planeta.

Dijo que en este especial, dedicado al grupo candiense Rush, que iniciará en punto de las 2 de la tarde programarán canciones de los primeros nueve discos de estudio, desde el debut de 1974, del único disco (Rush) que grabaron con el baterista John Rutsey , pasando por los álbumes ‘Fly By Night‘ (1975), ‘Caress of Steel‘ (1975), ‘2112‘ (1976), ‘A Farewell to Kings‘ (1977), ‘Hemispheres‘ (1978), ‘Permanent Waves‘ (1980), ‘Moving Pictures‘ (1891) y ‘Signals‘ (1982), así como algunos temas de sus primeros álbumes en vivo: ‘All the World’s a Stage‘ (1976) y ‘Exit…Stage Left‘ (1981).

Rigel Solís agradeció a La Verdad por ser el medio de comunicación que más ha apoyado la difusión de estos programas, demostrando con ello su compromiso en la difusión de la cultura del rock.

Ricardo D. Pat