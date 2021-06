"La diferencia" de Vicente Fernández, una exitosa versión del cantante

"La diferencia" de Vicente Fernández, es una de las versiones que incluyó el cantante mexicano en el disco ""Historia de un ídolo Vol.1", el álbum se lanzó en el año 2000 y se colocó en la lista Billboard Top Latin Albums.

El disco cuenta con 17 canciones y son: "Lástima que seas ajena", "La ley del monte", "Aunque mal paguen ellas", "El hijo del pueblo", "Acá entre nos", "Ni en defensa propia", "Que de raro tiene", "Me voy a quitar de en medio".

Así como los temas "Hoy platiqué con mi gallo", "Nos estorbó la ropa", "Palabra de rey", "Las llaves de mi alma", "Por tu maldito amor", "Mi viejo", "Mujeres divinas" y "Hermoso cariño", que han sido las exitosas canciones de Vicente Fernández.

"La diferencia" de Vicente Fernández en karaoke

La canción "La diferencia" de Don Chente, es una de las versiones que está disponible en karaoke, donde los fans han compartido videos con la letra y audio de uno de los inolvidables temas de Juan Gabriel.

La versión al estilo ranchero se ha convertido en una de las exitosas canciones que ha interpretado el artista, quien ha tenido una larga trayectoria en la industria musical, por tal motivo sus fans han recopilado sus canciones en karaoke.

Otra de las canciones que también es ideal para dedicar es el tema "Por tu maldito amor" de Vicente Fernández, la canción se estrenó en el año 1989, aquel tema fue interpretado para una película que protagonizó el cantante.

Acordes de "La diferencia" de Vicente Fernández

A través de varias cuentas en YouTube los internautas han compartido los acordes de la canción "La diferencia" de Fernández con la guitarra y son: C, G7, C, G7, C, C7, F, C, G7, C, C7, F, C, G7, C, F, C, G7, C, C7, F, C, G7, G7, C.

De igual forma otros usuarios de El Charro de Huentitán también han compartido varios tutoriales para tocar las exitosas canciones del famoso, quien se ha colocado como uno de los artistas más importantes del regional mexicano.

Letra completa de "La diferencia"

Letra completa de "La diferencia" de Vicente Fernández

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de la versión "La diferencia" de Vicente Fernández que habla sobre un amor que no pudo ser ante la falta de un amor no correspondido.

Aunque malgastes, el tiempo sin mi cariño

Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco

Y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre

De cualquier modo, yo te seguiré queriendo

Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme

Que a tu cariño, llegue demasiado tarde

No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala

Porque tú eres, de quien quiero enamorarme

Que daño puedo hacerte con quererte

Si no me quieres tú, yo te comprendo

Perfectamente sé que no nací yo para ti

Pero qué puedo hacer, si ya te quiero

Déjame vivir de esta manera

Yo te quiero tal y cual sin condiciones

Sin esperar que un día tú me quieras como yo

Consciente estoy mi amor, que nunca me querrás

Tal vez mañana, yo despierte solo

Pero por el momento, quiero estar soñando

No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz

Consciente estoy mi amor, que no eres para mí

No hay necesidad que me desprecies

Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías

La diferencia entre tú y yo, tal vez sería corazón

Que yo en tu lugar

Sí, sí te amaría

Video en vivo de "La diferencia" de Vicente Fernández

La canción de Vicente Fernández está disponible en la cuenta de YouTube del famoso, el video musical se estrenó el 8 de octubre de 2013 y ha sumado más de 51 millones de visualizaciones.

De igual forma el cantante mexicano ha compartido el audio de la canción "La diferencia" de Vicente Fernández en su cuenta de YouTube, donde los fans han comentado que es una de las mejores canciones que ha interpretado el artista.

