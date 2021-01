¡La destrozan! Camila Sodi desata burlas al presumir su tina en la naturaleza

Camila Sodi desató las burlas de muchos internautas, pero ¿Cuál fue el motivo que causó críticas de los usuarios? En La Verdad Noticias te damos los detalles de lo que hizo la famosa que ha dejado a unos en shock, mientras que otros aprovecharon para reírse de ella.

A la sobrina de la cantante Thalía le fascina hipnotizar a los caballeros con sus fotografías y videos modelando sensuales prendas, diminutos bikinis o sexys looks deportivos, pero en esta ocasión sorprendió a más de uno mostrándose en la naturaleza.

Así es, Camila Sodi aprovechó del día caluroso para tomar un rico baño en una tina de rancho, por increíble que parezca, la actriz mexicana de 34 años de edad, se dejó fotografiar dentro de una enorme tina en medio de una pradera y las burlas no se hicieron esperar.

Camila Sodi desata críticas por unas extrañas fotos

Tunden a Camila Sodi por presumir una gran tina en la naturaleza

Y es que, a pesar de los lujos que otros famosos presumen en las redes sociales, la ex del actor Diego Luna, prefirió mostrarse más sencilla por lo que decidió compartir en Instagram lo bien que disfrutó su momento de relajación dentro de una enorme tina.

Pero sus fotos dividieron opiniones y diversos usuarios aseguraron que se bañó en una tina de rancho, mientras que otros comentaron que usó la tina donde se lava la ropa, aunque sus fieles seguidores le mencionaron que ese tipo de tinas son de plástico reciclado y que es tóxico.

"Camila en un jacuzzi carísimo por cierto". Comentó un usuario.

Te puede interesar: ¿Camila Sodi se casó en secreto? Estas fotos de Instagram la delatan

Camila Sodi no respondió a las críticas de algunos internautas, pues no sería la primera vez que causa revuelo en las redes sociales, aunque sus fieles seguidores no desaprovecharon la oportunidad para admirar la belleza de la celebridad de Internet.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.