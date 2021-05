La cuantiosa fortuna de Christian Nodal que ha logrado en su corta carrera

La fortuna de Christian Nodal se ha ido incrementando de una manera muy rápida, ya que actualmente tiene un patrimonio de entre 1.69 y 10.1 millones de euros (entre más de 30 y 240 millones de pesos mexicanos), de acuerdo con el medio Youtubers.me. Teniendo en cuenta que su primer disco llamado “Me dejé llevar” se estrenó en 2017.

Y es que Christian, con sólo 22 años se ha convertido en uno de los artistas de regional mexicano más populares de los últimos años, gracias a sus destacables temas musicales como “Adiós amor”, “No te contaron mal” y “Amor tóxico”.

La fortuna de Christian Nodal sigue creciendo con el paso del tiempo/Foto: Instagram

El cantante Christian Nodal ha logrado hacer crecer su carrera no sólo con su talento y sus inigualables composiciones, sino también con el apoyo de su mamá Cristy Nodal, quien es su mánager y ha logrado que el intérprete llegue lejos en tan corto tiempo.

¿De cuánto es la fortuna de Christian Nodal?

Christian gasta sus millones en excentricidades como ropa de marcas de lujo, accesorios de oro y diamantes, entre otras cosas/Foto: Univisión

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, la fortuna de Christian Nodal está valuada en más de 240 millones de pesos mexicanos. Puesto que según el portal Youtubers.me, cada semana el cantante gana más de 100 mil pesos mexicanos aproximadamente, gracias a las reproducciones y ventas de su música.

Pero también, sus ganancias van creciendo por sus patrocinios, colaboraciones, presentaciones en televisión, entre otros negocios. Por esta razón, el joven artista originario de Caborca, Sonora, puede darse una vida llena de lujos, ya que cuenta con su propio jet privado, un costoso auto Ferrari 488 Pista, varios relojes y joyería de oro y diamantes, además de una dentadura de oro que ha presumido en redes sociales.

Nodal cumplió su sueño de tener un Ferrari, pero al poco tiempo de presumirlo en Instagram, una persona cercana a él chocó el costoso vehículo/Foto: Quien

No obstante, Christian comparte sus millonarios ingresos no sólo con su familia, sino también con su actual novia, la cantante y actriz Belinda. A pesar de que ella gana mucho más dinero que él, Nodal decidió comprarle una casa a Beli y sus papás en Guaymas, Sonora, valuada en 9 millones de dólares. El motivo de la compra fue que el joven no quería que su novia y sus suegros rentaran una vivienda cuando estuvieran de visita.

¿Cuánto cobra por concierto Christian Nodal?

A pesar de tener poco más de cuatro años en la industria musical, Nodal cobra una millonaria cantidad por show/Foto: Marca

Al ser una de las estrellas del momento en el regional mexicano, Nodal se puede dar el lujo de cobrar 2.5 millones de pesos mexicanos por cada concierto, según diversos medios de comunicación. Sin embargo, con la pandemia el artista tuvo que alejarse de los escenarios por más de un año al igual que otros intérpretes. Pero posiblemente pronto regrese, especialmente porque se rumora que ya está por lanzar su cuarto álbum de estudio.

Seguramente cuando el cantante anuncie nuevas fechas de conciertos se agotarán en muy poco tiempo, ya que tiene miles de fans en diversos lugares que lo siguen y apoyan en todos sus proyectos. Además, gracias a sus colaboraciones con cantantes de otros géneros como David Bisbal, Gera MX y Piso 21, ha conseguido mayor número de admiradores.

Posiblemente cuando vuelva a dar sus shows, la fortuna de Christian Nodal podría incrementar aún más, y superar por mucho la millonaria fortuna de Belinda, su novia. Pero eso solamente lo sabremos con el pasar del tiempo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.