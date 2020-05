¿La corrieron? Danna Paola salió por esta FUERTE razón de la serie Élite

Danna Paola es una de las estrellas mexicanas que ha causado mucha incógnita, luego de que se despidiera de la famosa serie española Élite, ya que a ciencia cierta no se dieron a conocer las razones de que quedara fuera de Netflix.

Hay que recordar que cuando se confirmó que la joven actriz mexicana no regresaría para la temporada 4 muchos no entendieron las posibles razones por la que la artista mexicana quedó completamente fuera, ya que en un inicio se dijo que era porque a Danna Paola no había estado de acuerdo con el cambio argumental que había sufrido su personaje en la tercera parte.

Tal parece que después de ser la más mala de Las Encinas, de pronto se volvió demasiado buena, tanto que hasta acabó compartiendo beca con su archienemiga Nadia, por lo que se presumió la intérprete de Oye Pablo pidió a los productores que eliminaran a su personaje de próximas entregas, según dijo al programa Fórmula Espectacular.

Las nuevas especulaciones de la salida de Danna Paola

Recientemente fuertes rumores apuntan a que la decisión final no fue de ella sino de Netflix, quien se cansó de las actitudes de diva de Danna Paola y aunque era el gancho para gran parte del público mexicano, prefirieron darle las gracias y terminar la historia de Lucrecia en la temporada 3.

Fue apenas hace unos días que se confirmó su salida de la serie, ya que lo hizo con el video de despedida para los actores que dieron vida a Lu, Carla (Esther Expósito), Valerio (Jorge López), Nadia (Mina El Hammami) y Polo (Álvaro Rico).

Lo que ahora causa muchas dudas es cómo se las arreglará la empresa en la temporada 4 porque sin la mejor mitad del elenco va a ser muy complicado seguir atrapando el público que ya tenía asegurado con los del inicio.