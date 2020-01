La controvertida historia detrás de 'My Sweet Lord' de George Harrison

Después de que los Beatles se separaron trágicamente a principios de la década de 1970, cada miembro de la banda tuvo una carrera en solitario. George Harrison demostró que podría ser un gran artista solista con su obra maestra "My Sweet Lord". Veamos la historia y la controversia detrás de una de las canciones en solitario más emblemáticas de los Beatles.

Originalmente “My Sweet Lord” fue cedida por George Harrison para que la grabara su amigo Billy Preston, quien fue el primero en lanzarla como sencillo.

George fue criado católico pero se convirtió al hinduismo más tarde en la vida. Sus creencias hindúes informan gran parte de su trabajo como Beatle y como artista en solitario. Después de que comenzó a interesarse por la espiritualidad india, tres gurús hindúes, Sri Yukteswar Giri, Sri Paramahansa Yogananda y Sri Mahavatar Babaji, fueron representados en la portada del álbum seminal de los Fab Four, el sargento. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Después de que los Beatles se separaron, George grabó una versión del Hari Krishna Mantra y usó imágenes del dios hindú Krishna en la portada de su álbum.

La expresión más famosa de la espiritualidad de George sería "My Sweet Lord". La letra de la canción es inclusiva y provocativa. Detallan el deseo de George de estar cerca de Dios e incluyen estribillos contrastantes del término judío / cristiano "Aleluya", que significa "Alabado sea Dios", y el término hindú "Hare Krishna", que denota devoción al Señor Krishna.

En 1976, George Harrison fue declarado culpable de haber “copiado insconscientemente” su “My Sweet Lord” de una canción del gran Ronnie Mack, llamada “He´s so fine”, que había sido un éxito en las voces femeninas de las Chiffons.

El uso que George hace de la terminología de diferentes religiones podría parecer incongruente o blasfemo. Según el libro While My Guitar Gently Weeps, las elecciones líricas de George fueron diseñadas como un llamado a la espiritualidad sin sectarismo. La canción expresa un deseo religioso universal de cercanía a Dios, lo que significa que las personas de múltiples religiones podrían usarlo como un himno. El libro sugiere que las raíces religiosas de la canción son más que líricas, ya que "My Sweet Lord" utiliza algunos de los mismos cambios de acordes que el popular himno cristiano "Oh Happy Day".

Lamentablemente, Harrison se metería en problemas por las similitudes entre "My Sweet Lord" y una canción diferente: "He’s So Fine" de The Chiffons. Según AllMusic y Stereogum, el editor de "He’s So Fine" - Bright Tunes - demandó a George por infracción de derechos de autor. Debido a que George y el productor de la canción, Phil Spector, trabajaban en la industria de la música cuando los grupos de chicas como Chiffons estaban en su apogeo comercial, parece posible que hayan sido influenciados involuntariamente por "He’s So Fine".

George Harrison tuvo que pagar cinco millones de dólares para poder ser el dueño de la canción de Mack. Incluso como venganza, las Chiffons grabaron una versión mediocre de “My Sweet Lord”.

George intentó reiteradamente resolver la demanda, pero Bright Tunes no estaba interesado en llegar a un acuerdo extrajudicial. Los Chiffons capitalizaron la atención que recibieron de la demanda al lanzar una versión de "My Sweet Lord" en 1975. Al año siguiente, el juez Richard Owen dictaminó que George había plagiado involuntariamente "Él es tan bueno". George se vio obligado a pagar a Bright Tunes algunas de las ganancias de su álbum All Things Must Pass y el 75% del dinero que ganó de "My Sweet Lord", totalizando $ 1.6 millones.

Incluso si George Harrison se inspiró en los Chiffons para su éxito en solitario más icónico, eso no disminuye lo que logró con "My Sweet Lord". La canción tiene mucho más poder y seriedad que la mayoría de los éxitos pop. "My Sweet Lord" vivirá como uno de los mejores logros de cualquier Beatle.

Ricardo D. Pat