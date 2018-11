La conductora de ‘La Voz México’, Lele Pons confesó la cirugía que se ha hecho

La influencer Lele Pons durante una entrevista confesó que solo se ha hecho una cirugía en el rostro, la famosa dijo que se operó la nariz porque consideraba que era fea.

Lele Pons, quien es la conductora de La Voz México durante la emisión del programa de canto, la famosa ha logrado sorprender a todos los espectadores por su inigualable belleza y su gran sentido del humor.

La guapa cantante Lele Pons de tan solo 22 años posee un cuerpo espectacular, a través de su cuenta social de Instagram y de YouTube comparte diversos videos o fotografías presumiendo su figura con atrevidos vestuarios.

Recordamos que durante las fiestas de Halloween, la famosa Lele Pons, deleito la pupila de todos los caballeros al presumir sexy disfraz.

La conductora estuvo en el programa D Generaciones y durante su presencia reveló cual ha sido una de los cambios que se ha realizado en el rostro, durante la emisión, mostraron algunas imágenes de Lele Pons, cuando la famosa las estaba observando dijo: “¡que fea!” y luego ella misma confesó que se ha operado la nariz.

Lele Pons durante la entrevista solo mencionó que se ha operado la nariz y que se había puesto brackets para corregir su dentadura.

“Es la única cosa que yo me hice fue la nariz y después los brackets para corregir la dentadura, me arreglé un poquito el pelo y me puse un poquito más flaca y tuve más color”. Dijo Lele Pons.