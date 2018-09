La conductora Natalia Téllez revela cuál es su peor miedo

La presentadora del programa matutino ‘Hoy’ Natalia Téllez, compartió durante el programa ‘Netas Divinas’ una confesión que ha sido su peor miedo, la joven platicó con las conductoras que uno de sus grandes temores es ser mamá.

Natalia Téllez mencionó que al haber perdido a su mamá a temprana edad, fue lo que originó tener ese temor de formar una familia.

‘Me da miedo y supongo que es porque perdí a mi mamá muy joven y literal mi familia se disolvió, una mamá es todo, es la raíz. Creo que ahí me quedó una idea de que es más fácil si vas por la vida sola; si soy independiente y si estoy bien no necesito de nadie y así nadie me lastima’.