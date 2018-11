La conductora Laura Bozzo, demanda a su ex pareja por extorsión y chantaje

Laura Bozzo desde que anunció su separación con Cristian Zuárez, su ex pareja ha realizado entrevista mostrando su tristeza tras la ruptura con la conductora, pues él ha mencionado que aun la seguirá queriendo a pesar de que ella le fue infiel también.

Tal parece que los comentarios que ha realizado su ex pareja han causado el enojo de Laura Bozzo, la polémica conductora de televisión ha puesto la demanda en contra de Cristian Zuárez, debido a las publicaciones que ha realizado en su cuenta de Twitter.

Durante una entrevista para el programa ‘Intrusos’, la peruana Laura Bozzo mencionó al respecto:

“Está demandado en la Procuraduría General de la República, en la fiscalía por extorsión y chantaje, y tengo a mi abogado que está haciéndose cargo del caso, que es mi apoderado, porque a mí, a la defensora de las mujeres no me van a violar los derechos, no, no no, ya bastante tuve paciencia”. Comentó Laura Bozzo.