La condición de HBO Max para incluir “Lo que el viento se llevó” en su catálogo

“Lo que el viento se llevó” regresará a HBO Max con algo de material nuevo, después de ser retirada de la plataforma en medio de gran tensión racial en todo el mundo tras la muerte de George Floyd, quien murió bajo custodia policial después de que el oficial Derek Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd durante más de ocho minutos.

"Gone With the Wind" será re-analizada tras criticas por racismo

Cuando “Lo que el viento se llevó” de 1939 regrese a la plataforma de streaming, cuya fecha aún no está clara, incluirá una presentación de Jacqueline Stewart, presentadora de Turner Classic Movies y profesora en el Departamento de Cine y Estudios de Medios de la Universidad de Chicago, quien es de origen afroamericano.

Jacqueline Stewart hizo el anuncio en un artículo de opinión titulado "Por qué no podemos alejarnos de 'Lo que el viento se llevó''' publicado por CNN.

Jacqueline Stewart aboga por "Lo que el viento se llevo"

"HBO Max traerá 'Lo que el viento se llevó' nuevamente a su lista, y cuando aparezca, proporcionaré una introducción colocando la película en sus múltiples contextos históricos", escribió Jacqueline Stewarst, "Para mí, esta es una oportunidad para pensar en lo que las películas clásicas pueden enseñarnos. En este momento, la gente está recurriendo a las películas para la reeducación racial, y los libros más vendidos en Amazon son sobre antirracismo y desigualdad racial".

La academica afroamericana concluyó: "Si las personas realmente están haciendo su tarea, podemos estar preparados para tener nuestras conversaciones nacionales más informadas, honestas y productivas sobre las vidas de los negros en la pantalla y fuera de ella".

La polémica cinta se mantiene “relevante”

'Lo que el viento se llevó' sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos aún despues de que se ajustó a la inflación y ganadora de ocho premios Oscar, incluida la histórica victoria de Hattie McDaniel, primera actriz afroamericana en recibir el galardon dorado, pero ha sido criticada por sus representaciones de personas negras y esclavitud.

El jefe de WarnerMedia, Bob Greenblatt, explicó que retirar 'Lo que el viento se llevó' del servicio de streaming, era algo "obvio" y explicó que volvería con un descargo de responsabilidad.

"No pudimos incluir el descargo de responsabilidad que básicamente establece los problemas que realmente plantea esta película", dijo Greenblatt. "Lo quitamos y lo vamos a traer de vuelta con el contexto adecuado. Es lo que deberíamos haber hecho. No me arrepiento de haber quitado la cinta ni por un segundo. Solo desearía haberla puesto con el descargo de responsabilidad desde el principio. Y, ya sabes, simplemente no hicimos eso".

Te puede interesar: Director afroamericano DEFIENDE Gone With the Wind tras ser eliminada de HBO Max

En su artículo de opinión, Stewart abogó por que la película no sea ignorada.

"'Lo que el viento se llevó' es un texto principal para examinar las expresiones de la supremacía blanca en la cultura popular", explicó la academica, "Basado en la exitosa novela de Margaret Mitchell, 'Lo que el viento' se llevó se nutre de antiguos mitos sobre la gentileza del sur antes de la guerra. Los lujosos trajes de la película, los magníficos escenarios de plantación y la espectacular cinematografía en tecnicolor hacen que los romances y tribulaciones económicas de Scarlett O'Hara sean grandiosos de manera melodramática".