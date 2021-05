¿La cirugía de Zac Efron fue real? esto opinan cirujanos

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el actor de High School Musical apareció con un rostro diferente al que nos ha acostumbrado, por lo que los rumores de la cirugía de Zac Efron no se hicieron esperar.

El actor de 17 otra vez ha ignorado los comentarios y pedido a los fans que se concentren en lo importante, que es el cuidado del medio ambiente, así como otras problemáticas sociales que están afectando al mundo.

Sin embargo, probablemente la cirugía de Zac Efron ni siquiera existe, pues hay una teoría que podría asegurar que el actor no se ha hecho ninguna cirugía en su rostro, y por el contrario, tampoco es víctima del bisturí.

Más bien se trataría de un problema dental, el cual fue explicado por un cirujano plástico a través de su cuenta oficial de Tik Tok, en donde comenta los motivos por los que el cambiado rostro del famoso no es tema de cirugía plástica.

La cirugía de Zac Efron ¿existió?

Zac Efron se quitó presuntamente las muelas de juicio

El cirujano plástico Anthony Youn ha sido la persona encargada de explicar que el rostro del famoso en realidad no ha pasado por cirugía plástica, sino por el contrario, todo se debe a un tratamiento dental, como lo son por ejemplo, la extracción de las muelas del juicio.

Y es que el experto en temas de reconstrucción del rostro señaló que el famoso tiene la mandíbula hinchada, específicamente la zona de las muelas del juicio, por lo que el rostro de Efron no es para nada el rostro de alguien que se ha sometido a bisturí, sino que por el contrario.

Si una persona común y corriente llegara a tener que someterse a la cirugía de las muelas del juicio, probablemente lucirían como luce el ex novio de Vanessa Hudgens, aunque no se descarta que el actor en realidad no se haya operado y todo forma parte de una teoría, lo importante son las acciones benéficas y el mensaje que quiere llevar el actor.

El antes y después de Zac Efron

Así ha sido el cambio de Zac Efron

La estrella de “The greatest showman” está en el ojo del espectáculo prácticamente desde que era un niño, aunque su apogeo llegó en 2005, cuando se dio el estreno de High School Musical, trilogia de peliculas que lo lanzaron a la fama, y que desde entonces lo han convertido en una de las estrellas más grandes de hollywood.

Su belleza siempre se ha acoplado a lo que está de moda y en tendencia en cada momento, pues si bien en 2005 lo vimos con un cabello más larguito tal y como estaba de moda, desde hace varios años lo vemos con el cabello corto, sin embargo, incluso ha cambiado el color de su cabello para seguir la moda del decolorado.

Durante la serie que hizo en netflix pudimos verlo con una barba estilo “leñador”, la cual también se puso en tendencias desde hace un par de años.

Si bien, después de la imagen filtrada de su presunta cirugía no hemos podido ver ninguna otra actualización del rostro del actor, sabemos que en realidad lo que importa es su talento, y pronto seguramente podremos ver si su rostro desinflamar y luce igual o mejor que antes, aunque se ha rumorado que dejará Hollywood, asi que tal vez tardemos en verlo.

¿Crees que La cirugía de Zac Efron haya sido real?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

