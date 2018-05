La chica del clima Yanet García sube la temperatura en instagram con 6 millones de seguidores

#ad Estoy enamorada de la calidad del celular Samsung #GalaxyS9! Ahora tendré mejor calidad para hacer mis videos con mis rutinas de ejercicios! Con el modo Pro, puedes ajustar manualmente la configuración de la cámara para que cada disparo se vea profesional. Con @CricketNation, ya no hay excusas #CricketNation #ad I'm in love with the quality of Samsung # GalaxyS9 cell phone! Now I can up my game with great quality videos of my exercise routines! Love that I can manually adjust the camera settings so that each shot looks professional. With @CricketNation, I have something to smile about! No more excuses - let's get moving! #CricketNation

A post shared by Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) on Apr 11, 2018 at 5:49pm PDT