La casa de papel: Se revela la razón de la muerte de “Berlín”

El creador de la serie “La casa de papel”, Álex Pina se sinceró sobre las razones por la que decidió sacar de la serie al querido personaje de “Berlín”.

“La casa de papel” se volvió una de las series españolas más exitosas de la actualidad y es que en Netflix se ha ganado un puesto entre las más vistas en el último año.

Desde el estreno de la serie, “Berlín” fue uno de los personajes más llamativos de la historia y los seguidores le tomaron gran cariño al ladrón encarnado por Pedro Alonso, el cual se destacó por su actitud cínica, su egocentrismo, su liderazgo, y un gran poder de oratoria que a menudo usaba para explicar las cosas de modos muy particulares.

Para la sorpresa de los fanáticos de la serie, el final del personaje llegó en temporada 2, ya que fue allá de que fue un giro inesperado en el arco narrativo de ese personaje y sobre todo de la historia.

Aunque hemos podido conocer y disfrutar un poco más de la vida del hermano el “Profesor” en las otras dos temporadas, ya que han sido recurrentes los recuerdos que este tiene sobre “Berlín”.

Álex Pina, creador de "La casa de papel" habló sobre los motivos detrás de la salida del líder de atracadores y reveló que recibió presiones externas por parte de quienes no estaban contentos con el papel interpretado por el actor español.

"'Este personaje no encaja con nuestros tiempos. Deberías sacarlo de la serie', me dijo una persona. Le dije que no tenía intención de hacerlo. Es un misógino, un narcisista y un psicópata de muchas formas distintas". Declaro Piña, sobre el personaje.