La casa de Shakira en Barcelona fue pintada con mensajes de amor anónimos

Shakira ha estado en el ojo del público desde que se filtró la supuesta infidelidad de su esposo Gerard Piqué, el futbolista español, y de la confirmación de que se van a divorciar. Desde la noticia, muchos de sus fans han estado comentando en redes que gustosos estarían en una relación con ella.

Sin embargo, parece que los mensajes han salido de las pantallas y el día de hoy, por la mañana, aparecieron pintados fuera de la casa de la cantante que se ubica en Barcelona.

Estas personas anónimas escribieron lo siguiente: "te quiero mujer bonita", "vengo a por ti, mi amor" o "estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte".

Se rumora que el nuevo sencillo de Shakira está dirigido a Piqué

Shakira y Rauw Alejandro en el videoclip de Te Felicito.

Se piensa que Te Felicito, interpretada por Shakira, la reconocida cantante colombiana, y Rauw Alejandro, está relacionada directamente con la infidelidad que vivió de su futuro ex esposo Piqué por el famoso fragmento: "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show".

Entre la creatividad de la letra, la producción visual del videoclip y el anuncio de la separación de Shakira, este sencillo ya supera los cien millones de reproducciones desde su lanzamiento.

Incluso, la cantante ha expresado su agradecimiento por el buen recibimiento que ha tenido el videoclip con el siguiente mensaje:

“¡Me acaba de contar mi equipo que el video de “Te Felicito” ya sobrepasó las 100 millones de visitas! ¡Son los mejores fans del mundo! Gracias por tanto apoyo y cariño”.

Y Shakira no se detiene a pesar de tanto rumor y conflictos personales, lee más de la separación de estos dos famosos en La Verdad Noticias. La cantante continua con su carrera musical y ahora colabora con los artistas Black Eyed Peas y David Guetta y estranan nuevo video musical.

Te puede interesar: Shakira habría dedicado sus últimas tres canciones a la infidelidad de Piqué

¿Cuál es el verdadero nombre de Shakira?

Shakira y la danza árabe.

Por si aún no conoces este dato de la colombiana, su verdadero nombre es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Su padre, William Mebarak Chadid, es un estadounidense de origen líbanes y su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, es colombiana con raíces españolas.

El nombre Shakira es árabe y tiene un hermoso significado: agradecida. Mientras que su segundo nombre proviene del hebreo Elisheva, que en inglés se traduce como Elizabeth y en español, Isabel. Otro posible origen es que está inspirado en la diosa Isis y la palabra bella.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.