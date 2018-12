La casa de Paul McCartney fue totalmente desvalijada

A través de diversos medios se supo que la casa que el ex integrante de Los Beatles, Paul McCartney, tiene en el barrio londinense de St John's Wood -tasada en 10 millones de libras- fue totalmente desvalijada.

Pese a que tenía altos muros y circuito cerrado de cámaras, de nada sirvió que los ladrones ingresaran. La policía fueron los que encontraron señales de que entraron a la fuerza, pero afortunadamente no estaba el dueño, pues McCartney preparaba una serie de shows por el Reino Unido.

El episodio no pasó inadvertido para sus vecinos, quienes mostraron su preocupación pues parece que el ex Beatle no toma suficientes precauciones, tratándose de una de las personalidades más conocidas del planeta. "Va por la calle sin guardaespaldas, habla con la gente, pasea por el parque... La casa está rodeada de cámaras, no sé cómo pudieron entrar. Es preocupante. Después de lo que le ocurrió a John Lennon tendría que ser más cuidadoso", comentó una persona al Daily Mail.

En el plano musical, Paul McCartney prepara un 2019 con varias actuaciones, destacando su retorno a Sudamérica, con shows confirmados en Chile, Argentina y Brasil durante el mes de marzo.

Ricardo D. Pat