Una de las películas que no pueden faltar en la temporada navideña es “Home Alone” pues el filme se ha convertido en un entrañable clásico. Ahora, la icónica casa Mi pobre angelito en el suburbio de Winnetka, en Chicago, estará disponible por primera vez para pasar la noche en Airbnb.

Y aunque no tienes que preocuparte por compartir la cama con Fuller, el mojador de camas, no tendrás la oportunidad de hacer desaparecer a todos los miembros de la familia, ya que tu anfitrión de la noche será el hermano mayor de Kevin McCallister, Buzz y su tarántula mascota, según Airbnb.

"Tal vez no me recuerdes como alguien particularmente acogedor, pero he madurado y estaré feliz de compartir la casa de mi familia, e incluso mi pizza, contigo en estas festividades. Solo trata de no dejar que mi tarántula, Axl, se pierda esta vez", escribe Buzz McCallister (el hermano mayor de Macualay Culkin en la película).

¿Dónde se encuentra la casa de Mi pobre angelito?

La casa de "Mi pobre angelito" está a la renta en Airbnb para esta Navidad.

El 12 de diciembre, hasta cuatro usuarios de Airbnb pueden disfrutar de una velada navideña dentro de la casa, decorada con luces navideñas y un árbol perfectamente recortado, además de trampas explosivas dignas de los "Bandidos Mojados", y toda la comida chatarra de los 90. Incluso tendrán la oportunidad de disfrutar de un encuentro con una tarántula real.

¿Cómo se puede reservar la casa en Airbnb?

Las reservas para pasar la noche en la casa navideña de "Mi pobre angelito" abren el martes 7 de diciembre a la 1 pm. La Verdad Noticias informa que se aplicarán las pautas locales de COVID-19 (Illinois actualmente bajo un mandato de cubrebocas al interior), y los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde Chicago.

Airbnb dice que está monitoreando de cerca las tasas de infección de Chicago y las políticas gubernamentales, y ofrecerá a los huéspedes que reserven un crédito de viaje de Airbnb de $ 1,000 USD si es necesario cancelar la estadía. Los precios comienzan en $25, así que quédate con el cambio, asqueroso animal.

