Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- La carta de la ex novia de Jim Carrey asegura que sufrió “abuso mental” Cat White reveló previo a su suicidio una carta donde dijo el haber sido expuesta a drogas y enfermedades durante su relación. Jim Carrey introdujo a su ex pareja Cathriona White a “cocaína, prostitutas, abuso mental y enfermedad”, de acuerdo a una carta revelada y supuestamente escrita tras el suicidio de la mujer en 2015. El actor está siendo demandado por la familia de White y su ex esposo, quienes afirman que Carrey utilizó un nombre falso para obtener drogas que luego la joven utilizó para quitarse la vida. También han afirmado que le transmitió 3 enfermedades de transmisión sexual “sin advertirle”. El día viernes, el comediante respondió con una queja contra el abogado de los White, Filippo Marchino y su firma asegurando que la demanda es el último intento de extorsión contra él de este grupo. https://twitter.com/JimCarrey/status/913891847570722816 El abogado Michael Avenatti afirmó a la revista People que los abogados que representan a la familia White descubrieron una carta explosiva de White a Carrey “durante una examinación forense de la iPad de Srita. White” En la carta escrita en su iPad supuestamente el 8 de abril de 2013, la mujer escribió: “Esto es lo que quiero, me diste herpes y papiloma, y quiero que te disculpes por ello porque te importa (…) Te conocí, me introdujiste a la cocaína, prostitutas, abuso mental y enfermedad”. White supuestamente concluyó escribiendo “No conseguí un abogado para tomar tu dinero y probablemente voy a meterme en problemas por escribirte”. El abogado de Carrey, Ray Boucher dijo: “Esta carta nos ayuda a establecer la evidencia que esto fue un completo fraude, y que [White], sus abogados y otros intentaron establecer una base para quedarse con Jim basados en estas declaraciones falsas”.

Te puede interesar