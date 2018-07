La carrera por el Óscar empieza en Venecia y Toronto

La carrera por el Oscar empieza en Venecia y Toronto

Toronto y Venecia, dos de los grandes festivales de cine del año, presentaron los primeros detalles de sus respectivas programaciones, que apuntan claramente a instalar los títulos que seguramente participarán de la próxima competencia por los grandes premios de la industria en el arranque de 2019.

El festival de cine en Toronto (del 6 al 16 de septiembre) anunció ayer el primer tramo de su gigantesca programación con su sección de galas y presentaciones especiales, entre las cuales aparece Todos lo saben, la película del iraní Ashgar Farhadi que Ricardo Darín filmó en España junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, con estreno en la Argentina el mismo día de apertura de la muestra canadiense.

También se verán allí otros títulos que ya suenan fuerte para la próxima temporada de premios: El primer hombre en la Luna ( First Man), de Damien Chazelle ( Whiplash, La La Land), con Ryan Gosling como el astronauta Neil Armstrong (también con estreno anunciado en la Argentina para el 11 de octubre) y el doble estreno mundial de Beautiful Boy, del belga Felix van Groeningen, con Timothee Chalamet y Steve Carell, y de Life Itself, de Dan Fogelman ( This is Us), con Oscar Isaac, Annette Bening, Antonio Banderas, y música de nuestro compatriota Federico Jusid (estreno en la Argentina, 8 de noviembre).

También se verán Viudas, de Steve McQueen ( 12 años de esclavitud. Shame), con Viola Davis, Colin Farrell, Robert Duvall y Liam Neeson (estreno en la Argentina, 29 de noviembre); If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins ( Luz de luna), y la primera película en inglés de Claire Denis, High Life, con Robert Pattinson y Juliette Binoche, así como las nuevas obras de Alfonso Cuarón ( Roma), Jason Reitman ( The Front Runner), Mia Hansen Love ( Maya) y David Lowery ( The Old Man & the Gun, con la que Robert Redford se despide de la actuación).

En el festival del cine de Venecia (del 29 de agosto al 8 de septiembre), antes del anuncio de su sección oficial competitiva previsto para hoy, se conoció el programa de Venice Days, sección paralela en la cual seis de sus dos películas están dirigidas por mujeres.

También se supo que Vanessa Redgrave recibirá este año el León de Oro a la trayectoria. Se esperan allí, al igual que en Toronto los próximos días, anuncios sobre la presencia de films argentinos.

Entre ellas se destaca la presencia de la cinta ‘Nace una estrella’, tercer remake de uno de los grandes clásicos románticos y musicales de Hollywood. Protagonizada por Bradley Cooper (en su debut además como director) y Lady Gaga, tendrá en Venecia su premiér mundial el 31 de agosto y una semana después irá a Toronto.

La gran apuesta de los estudios Warner para la próxima temporada de premios llegará a la Argentina el 11 de octubre.