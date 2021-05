La carrera de Jos Canela en la música sigue dando de qué hablar

José Miguel Canela Rivera, mejor conocido como Jos Canela, quien se dio a conocer en el mundo de la música por fundar y haber sido parte de la boyband mexicana CD9, se encuentra forjando una carrera como solista, misma que poco a poco comienza a cosechar sus primeros éxitos, esto gracias al apoyo de sus fieles fanáticas.

La carrera de Jos Canela como artista comienza en 2013 cuando, junto a Alonso Villalpando, forma CD9, grupo musical que también contó con la presencia de Alan Navarro, Freddy Leyva y Bryan Mouque. Su primera participación sobre un escenario fue en los MTV Millennial Awards, para luego aparecer en los Kids Choice Awards México.

Tras tres álbumes de estudios, Jos Canela anunció su salida de CD9 en mayo de 2019, noticia que causó gran tristeza entre los fanáticos de la agrupación. Tiempo después, el artista de signo Libra celebró el lanzamiento de la canción ‘Dime Tú’, con el cual debutaba como solista en el mundo de la música.

Recientemente estrenó su segundo sencillo titulado ‘Lento’, el cual ya ha comenzado a cautivar a sus fieles fanáticas, quienes a través de sus redes sociales han prometido convertir la carrera de Jos Canela en una de las más exitosas de nuestro país.

¿Qué sigue en la carrera de Jos Canela?

Tras el lanzamiento de su segundo sencillo, la carrera de Jos Canela comienza a tomar rumbo o al menos eso es lo que él ha dicho al respecto en una reciente entrevista que tuvo con el programa Ventaneando de TV Azteca, donde también habló acerca de sus canciones, mismas que él escribe.

“Yo escribo todas mis canciones... La verdad es que me encanta porque la gente sigue apoyándome, siguiendo mis pasos. Y pues que estén apoyando esta nueva etapa, pues me gusta”, declaro el joven, quien no solamente es una estrella de la música, sino que también domina Instagram, al poseer 720 mil seguidores.

Asimismo, el ex integrante de CD9 señaló que le costó mucho trabajo abandonar la agrupación que él mismo formó: “Yo ya tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo en tomar la decisión… Me costó un poco, porque tenía un poco de miedo. Uno, si la gente que me seguía le iba a gustar mi música y todo eso”.

¿Cuántos años tiene Jos Canela?

José Miguel Canela Rivera tiene 25 años de edad y nació en la Ciudad de México; es fundado de CD9.

La carrera de Jos Canela va en ascenso, es por ello que su nombre se ha convertido en uno de los más buscados en las redes sociales por las fanáticas, quienes están ansiosos por conocer más a fondo sobre este talentoso cantante y aquí en La Verdad Noticias nos hemos encargado de hacer una breve investigación sobre su vida.

José Miguel Canela Rivera nació el 21 de octubre de 1995, es decir que tiene 25 años. A su corta edad se ha convertido en una promesa del mundo de la música pop, pero también es un galán en potencia, pues no se puede negar que posee un actractivo físico impresionante, mismo que ha cautivado a miles de mujeres, en especial a las adolescentes.

¿Donde nació Jos Canela?

La carrera de Jos Canela inicia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

Jos Canela nació en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; es fruto del matrimonio de los señores Fernando y Marina. También tiene una hermana de nombre María Fernanda. Sentimentalmente se le relacionó con las influencers Rebeca Schürenkämper y Ale Müller, aunque actualmente se encuentra soltero y enfocado en su carrera musical.

¿Cuánto mide Jos Canela?

De acuerdo a diversos medios, Jos Canela mide 1.75 cm de altura. Asimismo, es un gran fanático del futbol y su equipo favorito es el Real Madrid. Por otro lado, se sabe que sus colores favoritos son el azul, el verde y el negro. Antes de ser una estrella musical, el cantante fue un reconocido tuitero, pues estuvo a cargo de la cuenta @iquecursi.

