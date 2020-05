La cantante de country Cady Groves fallece a sus 30 años/Foto: Stitched Sound

La reconocida cantante estadounidense Cady Groves perdió la vida el pasado 2 de mayo. La estrella del country se catapultó a la fama gracias a su éxito “This little girl”, sin embargo hace poco uno de sus hermanos llamado Cody, anunció el fallecimiento de la cantautora a sus 30 años de edad.

Cady Groves falleció por causas naturales según la autopsia que le realizaron. La cantante había estado un poco alejada de los escenarios de Estados Unidos, pero ya estaba preparando su nuevo álbum, el cual aún no se sabe si algún día verá la luz después de la muerte de la intérprete.

“Cady Groves ha dejado este mundo. Los detalles son limitados ahora mismo, pero la familia está intentando recopilarlos y mantendrán a la gente informada (...) Por favor, respeten su nombre y a su familia”, escribió Cody Groves en redes sociales.

Cady Groves en el country

Nacida en Marlow, Oklhoma, Estados Unidos, Cady Groves comenzó su trayectoria musical en el country en el 2009 con su EP “A Month Of Sundays”. Tenía 7 hermanos y 3 medios hermanos, sin embargo, 2 de ellos, Casey y Kelly fallecieron en el 2007 y 2014 respectivamente, los dos tenían 28 años cuando murieron.

Las pérdidas de sus hermanos, hicieron que Cady Groves se enfocara aún más en su música, lanzado 3 EPs más de los cuales tuvo temas exitosos como "Oh Darlin'", "Oil and Water", "Forget You", y "Love Actually".

Su último disco fue estrenado en el 2015 llamado “Dreams”, el cual la cantante country decidió compartir de manera gratuita a través de diversas plataformas digitales para sus fans. En un principio, se dijo que Cady pudo haber causado su propia muerte (suicidio).

Sin embargo, Cody su hermano, afirmó que el fallecimiento de la estrella country ocurrió de manera natural, aunque aún no han revelado qué fue exactamente lo que le quitó la vida. Con 30 años de edad, la compositora ha dejado un legado en sus fans quienes están desconsolados con la noticia.