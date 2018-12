La cantante Thalía reveló el secreto para tener un matrimonio feliz

La cantante mexicana Thalía a través de una entrevista mencionó cual ha sido su secreto para tener un matrimonio duradero y feliz con el productor Tommy Mottola.

Recordamos que la famosa Thalía compartió un emotivo video en su cuenta personal de Instagram presumiendo el bello momento de su boda, pues festejó 18 años de haberse casado con Mottola.

La emotiva boda de Thalía y Tommy Mottola fue en la catedral de San Patricio de Nueva York, lugar donde asistieron diversos famosos, como Marc Anthony y Jennifer Lopez, Gloria y Emilio Estefan, Julio Iglesias entre otros invitados a la gran celebración de la cantante.

Y es que a pesar de las diferencias de edades, ambos han derrochado su amor a través de videos y fotografías que publican en sus cuentas personales de Instagram.

Thalía durante una entrevista reveló el secreto para tener un matrimonio feliz.

"El ser como uno es, ese ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy. No me ama más porque me arregle y me ponga tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso". Mencionó Thalía.