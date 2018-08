La cantante Thalia cumple 47 años

Este 26 de agosto, Thalia cumple 47 años y en compañía de amigos y familiares, así lo celebró. Días antes de cumplir años la actriz y cantante Thalía recibió varios regalos y felicitaciones por parte de amigos, familiares y fan, quienes no han dudado en concederle sus más grandes deseos y prueba de ello es el regalo que recibió el día de ayer por parte de unos de sus fans.

Por la mañana del sábado en Manhattan la actriz recibió su más añorado regalo de cumpleaños: una piñata con el look que ella hizo popular hace unas semanas en Instagram haciendo el #ThaliaChallenge.

Uno de sus fans decidió darse la molestia de cumplir el deseo de cumpleaños de Thalía. La diva lo destacó en sus Instagram Stories, se trata de Omar Guerrero quien administra los perfiles de uno de los clubes de fans de la artista, llamado @mdcthaliatamaulipas.

Como se ve en los videos y publicaciones compartidos por Guerrero y Thalía en Instagram, él estaría próximo a cruzar el control fronterizo desde Tamaulipas rumbo a McAllen Texas, Estados Unidos.

Luego de esto, Thalía subió a Instagram Stories una serie de cortos videos que muestran su primer contacto con el particular regalo:

"Oh my god. No lo puedo creer. Sorpresa y celebración. ¡La tiki piñata!", afirmó al ver el presente. Tras el feliz momento. Thalia agradeció al creador del objeto pero también a su esposo, Tommy Mottola.

"Cumpleaños sorpresa que me organizó Tommy Mottola y Loren Ridinger, con una invitada de lujo", escribió en la leyenda del clip. Luego de esto, Thalía reiteró el agradecimiento a sus fans. "Soy fan de mis fans. Ustedes me saben consentir", finalizó.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida simplemente como Thalía , es una cantante, actriz, empresaria y modelo mexicana, que, desde principios de la década de 1980, cuando empezó con su carrera musical, ha logrado posicionarse en lo más alto de las listas de ventas de toda Latinoamérica, y mantenerse vigente en el medio artístico incursionando en la actuación, conducción, producción discográfica, la escritura y el diseño de modas.

Actualmente es una de las artistas mas controversiales del mundo del espectáculo y en redes sociales.

