La cantante Belinda enloqueció a sus fans al revelar su situación sentimental

La cantante Belinda hace unos días causó revuelo en las redes sociales, pues diversas imágenes de ella en ajustados bikinis cautivaron a todos sus fieles seguidores, incluso lo más sonado fue el vestuario que usó para dar a conocer su nueva colección de ropa, la intérprete lució un saco en color blanco sin sostén dejando al descubierto partes de su busto.

Belinda durante una entrevista para el programa matutino "Hoy" mencionó que por el momento se encuentra soltera.

“¿El amor?, pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener una pareja, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo, así que no, no me casen”. Dijo Belinda.