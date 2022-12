La candente prima de Karely Ruiz, que encendió las redes

La guapa modelo e influencer Taylor Hills, dejó a más de uno boquiabierto, por su increíble belleza y el tamaño de su “booty”, pues posteó una fotografía en Instagram, con la que dejó en claro que su retaguardia, es mucho más grande que la de la reina del Bronx, Jénifer López o la que suele presumir Kim Kardashian.

La joven, de apenas 19 añitos, no dejó nada al descubierto, pues colocó una fotografía muy reveladora, que fácilmente le hacen competencia a su prima Karely Ruiz, y es que como sabemos, Taylor, siempre deja ver sus atributos en dicha red social, en donde modela ropa ajustada, que realzan el tamaño de su trasero.

Fue con un enterizo negro, super ajustado a sus bellas curvas que, mostró su cuerpo descomunal, en la foto se le puede ver posando de forma en la que su trasero sea el protagonista de la foto, pues ella se encuentra de espaldas, mientras mantiene un rostro serio, y sus manos cerca de su pecho.

Curvas de Taylor

No es la primera vez que se muestra así de sexy la modelo texana, pues en su perfil de Instagram se puede ver, un gran catálogo de fotografías provocativas, como por ejemplo portando un sexy body blanco y con unas orejas de conejita, la cual ha sido bien recibida por sus más de 20 millones de seguidores.

Carrera de Taylor

Como te hemos contado en La Verdad Noticias, la influencer nació en Texas y se pasó toda su niñez allí. Actualmente tiene 19 años y asegura que no se hizo ninguna cirugía, pues sus curvas son naturales, no obstante posee un trasero envidiable, que ha sido criticado por muchos, pues aseguran que es evidente que ese tamaño no es natural.

Hills es modelo de lencería y bikini, pues le saca provecho a su cuerpo para generar dinero y lucir increíble como hasta el momento lo hace.

