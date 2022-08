La canción que Shakira no volverá a cantar por culpa de Piqué

"23", la canción de amor que le escribió a Piqué

La polémica separación entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo, sobre todo luego de que se filtran las primeras imágenes de la nueva novia del español y la triste realidad es que la colombiana está pasando sus días.

Para muchos es bien sabido que la cantante le escribió varios temas a la relación que vivió durante más de 10 años con Gerard, siendo algunos de ellos muy exitosos sin embargo también íntimos para la interpretación de la colombiana.

Tal es el caso de Te Felicito, el tema que le dedicó a la ruptura, mismo que goza con impresionantes números en las plataformas de streaming, sin embargo hay otras canciones que la intérprete podrían no volver a elegir en sus setlist de conciertos.

"23", la canción de amor que le escribió a Piqué

"23", la canción de amor que le escribió a Piqué

En el año 2011 la colombiana lanzaría su álbum homónimo Shakira, mismo que contendría hits como Can't Remember To Forget You a dueto con Rihanna y la poderosa balada Empire, misma que interpretó durante su actuación en el mediotiempo del Super Bowl LIV.

Entre la lista de canciones finales de dicho álbum también figura el tema "23", el cual narra la historia en que la colombiana conoció al futbolista cuando esté apenas tenía esa edad.

"Oye, ¿Crees en el destino?

Porque lo que hago, lo he hecho antes contigo

Cuando tenías tan sólo 23", dice parte de la letra.

Cabe resaltar que la única ocasión en qué Shakira ha cantado esa canción en vivo fue durante una entrevista con María Celeste en el programa "Al rojo vivo", de ahí en fuera quedará completamente descartada para sus próximas giras mundiales.

Te puede interesar: Canciones de Shakira en el 2000

Las mejores canciones de Shakira

Nacida un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla Colombia, Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una famosa cantante internacional, compositora, embajadora de la unicef y bailarina que en la actualidad tiene 45 años de edad.

Entre su larga lista de éxitos se podrían destacar cuatro temas importantes, Hips Dont Lie, Waka Waka, La Tortura y Chantaje, cuya popularidad la hizo vender aproximadamente 10 millones de copias en cada uno.

El actualidad Shakira se encuentra preparando su doceavo álbum de estudio, mismo que tendrá colaboraciones con importantes artistas de la industria del entretenimiento como Rauw Alejandro, Bad Bunny,Camila Cabello y Rosalía.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!