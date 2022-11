La canción de José José que nunca en la vida debes de dedicar

'Preso' es una de las canciones más emblemáticas de la discografía de "El Príncipe de la Canción".

Han pasado tres años desde que José José falleció y sus canciones siguen estando dentro del gusto del público, quienes la consideran ideales para dedicar al ser amado. Sin embargo, debes de saber que hay un tema en especial que por nada del mundo debes dedicar y todo por su humillante letra.

Estamos hablando de ‘Preso’, tema incluido en el disco ‘Gracias’ que se estrenó en 1981 y el cual fue compuesto por Rafael Pérez-Botija, quien también estuvo a cargo de la producción y la musicalización. Pero, ¿qué tiene de malo esta canción? Aquí te lo decimos.

El tema forma parte de 'Gracias', el noveno disco del cantante estrenado en 1981.

‘Preso’ habla de un hombre que comienza a darse cuenta que su relación no es la mejor de todas pero que aún así continúa enamorado sin importarle lo doloroso que pueda llegar a resultar para él. Sin duda, una canción que forma parte del emblemático repertorio musical de José José que a nadie le gustaría que le dedicaran.

Letra de 'Preso'

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la letra de ‘Preso’ para que la analices y des tu opinión al respecto de este emblemático tema, el cual forma parte del repertorio musical de “El Príncipe de la Canción”, apodo con el que se le conoció en vida al famoso cantante.

Mira si estoy ciego por tu amor

Que en lugar de huir de ti

Te pido ayuda

Mira si me has hecho enloquecer

Que en lugar de aborrecerte

Te deseo

Vamos a decirnos la verdad

Tú te aprovechas de mí

Y yo te amo

Vamos a decirlo de una vez

Cómo puedes tú ser libre

Mientras yo soy preso

De la cárcel de tus besos

De tu forma de hacer eso

A lo que llamas amor

Preso, abrazando tus cadenas

Condenado a lo que quieras

Y hasta que quieras amor

Mira si estoy tonto de verdad

Que pienso que si obras mal

Es culpa mía (es culpa Mía)

Mira si me has hecho no ser yo

Que en lugar de hacerte daño

Te protejo

Vamos a decirnos la verdad

Si te pudiera borrar

Te borraría

Vamos a decirlo de una vez

Tú me tratas como quieres

Porque yo soy preso

De la cárcel de tus besos

De tu forma de hacer eso

A lo que llamas amor

Preso, abrazando tus cadenas

Condenado a lo que quieras

Y hasta que quieras, amor

Preso de la cárcel de tus besos

De tu forma de hacer eso

A lo que llamas amor

Preso, abrazando tus cadenas

Condenado a lo que quieras

Y hasta que quieras amor (amor)

Preso de la cárcel de tus besos

De tu forma de hacer eso

A lo que llamas amor

Preso, arrastrando a tus cadenas

Condenado a lo que quieras

Y hasta que quieras amor

Preso

¿De qué murio José José?

Tras recuperar su cuerpo, el cantante fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX.

José José murió el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. Recordemos que su fallecimiento se vio opacado por la polémica debido a que Sarita Sosa ocultó el paradero del cuerpo de su padre a sus hermanos, José Joel y Marysol Sosa.

