La canción "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey rompe récord

Una de las canciones más escuchas en las fiestas decembrinas ha sido el tema “All I want for Christmas is you” de la cantante Mariah Carey.

Y es que la canción es una de las favoritas a nivel global para las celebraciones en Navidad, el tema ha sido una sensación rompiendo récord en la plataforma de streaming Spotify.

Según cifras de Spotify, la canción alcanzó el primer lugar con más reproducciones en un solo día obteniendo 10,8 millones.

La canción fue lanzada hace tiempo, lleva más de 20 años, pero a pesar del tiempo se ha mantenido como uno de los temas más populares en las celebraciones de la Navidad.

Actualmente la canción “All I want for Christmas is you”, está en el número 7 de la lista de los 100 más escuchados de la revista Billboard. Recordamos que el pasado año 2017 por primera vez entró en la lista de las 10 más escuchadas de Billboard.

Y es que en el primer videoclip de la canción, el hombre disfrazado de Papá Noel pudiera ser Tommy Mottola, quien fue su esposo hace muchos años, pero que actualmente el empresario de la industria musical, está felizmente casado con la cantante mexicana Thalía.

La famosa cantante Mariah Carey compartió la gran noticia a través de su cuenta personal de Instagram, presumiendo que su canción ha sido una de las más escuchadas por la llegada de la Navidad.

“Un increíble regalo de Navidad", escribió Mariah Carey en la imagen.

La cantante Mariah Carey ha enloquecido a todos sus fans con su regreso a los escenarios, la famosa artista a lo largo de su carrera ha realizado grandes temas que han quedado en los recuerdos de todos sus fans y que hasta la fecha siguen escuchando los éxitos de la intérprete.