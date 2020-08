“La cag@ste horrible”: Niurka explota contra Livia Brito por golpear a paparazzi

Recordemos que Livia Brito ha estado protagonizando uno de los peores escándalos mediáticos tras agredir fuertemente a un paparazzi, que intentaba fotografìarla a ella y a su pareja Mariano Martínez en una de las playas de Cancún.

Una gran polémica que también ha sido comentada por varias celebridades de la farándula mexicana, entre ellas la famosa vedette cubana Niurka, quien ha causado un gran alboroto con sus recientes opiniones sobre este caso.

Cabe mencionar que estas declaraciones de Niurka se dieron durante una de sus entrevistas para el programa Venga La Alegría, donde la vedette terminó explotando por la conducta equivocada de su paisana.

“Livia Brito no es personal a mí me caes muy bien, eres bella niña, pero la cagaste horrible, no puedes agredir, el paparazzi està haciendo su trabajo”