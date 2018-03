La boda de Ricky Martín podría durar 3 días

Agencias/Diario La Verdad Ricky Martin sigue demostrando su solidaridad con sus compatriotas puertorriqueños e hizo un video en vivo a través de su cuenta de Facebook con la finalidad de que sus seguidores realizaran su aportación para ayudar a los damnificados por el huracán María. Además de solicitar este apoyo mediante una charla en inglés y español, el cantante aprovechó para contestar las preguntas personales y profesionales que sus seguidores realizaban durante el enlace. Fue por ello que Ricky confesó que en breve entrará al estudio de grabación para trabajar en una nueva producción discográfica. “Estoy a punto de encerrarme en el estudio porque la musa me seduce, tendremos un sencillo y un álbum el próximo año con gira y todo”. Mientras continuaba alentando a sus fans a donar y agradecía a los que ya lo habían hecho, el boricua también habló de su trabajo en la serie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”. “Las escenas son muy dramáticas, pero reales, está escrita de una manera muy linda, sensible, y a lo mejor en enero van ver lo que está pasando, tengo el pecho inflado del trabajo que hemos logrado. Fue un honor trabajar en este rodaje con Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Darren Criss, gente que amo y respeto”, expresó. Finalmente, Ricky no pudo evitar los cuestionamientos sobre su boda con Jwan Yosef, misma que ha tenido algunos contratiempos debido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que impiden que parte de los invitados estén presentes si el enlace se realiza en Estados Unidos. “Probablemente en primavera del próximo año, sí quiero casarme y quiero hacer un reventón, si me caso seré ruidoso, haremos una gran fiesta de tres días, les haré saber cuándo y cómo. Estamos bien y felices, que es, supongo, lo que les interesa saber", reveló el intérprete con una gran sonrisa. Hasta el momento, Ricky lleva recaudados más de 20 mil dólares, producto de la donación de más de 700 personas que se unieron a la causa del intérprete de “María”.

