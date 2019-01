La bisexualidad de David Zepeda rompe con su relación

Aunque David Zepeda habla muy poco de su vida sentimental, misma que en los últimos años compartió con Lina Radwan, un amigo de la actriz reveló a la revista TV Notas que la pareja terminó por la bisexualidad del actor.

Conjuntamente, la persona contó que a pesar de que Zepeda, de 45 años, y Radwan, de 30, mantuvieron un romance de 8 años, todo terminó por la represión sexual de él.

Y para ser más específico, la persona detalló:

“David es bisexual, a mí un día me dijo: ‘También me gustan los hombres’, pero no puede ejercer libremente su preferencia porque su familia es de Sonora y es muy chapada a la antigua; y principalmente porque David considera que tiene una imagen que cuidar como galán de telenovelas; le importa mucho el qué dirán. De por sí, cuando en 2015 se filtró un video sexual de él masturbándose, le preocupó mucho que le trajera consecuencias en su carrera”.