La banda estadounidense The Killers confirma la reedición de "Day & Age"

Coincidiendo con su aniversario 10, el tercer álbum del cuarteto de rock estadounidense The Killers formado en 2001 en Las Vegas (Nevada) por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Keuning, tendrá una reedición, algo confirmado por el grupo.

El paquete está agendado para el 14 de diciembre, vía Island/UMe.

Agendado para el 14 de diciembre, vía Island/UMe, la obra que incluye piezas como 'Human', 'The World We Live In' y 'Spaceman' se lanzará en un vinilo doble, incluyendo tres bonus tracks: los lados B 'Forget About What I Said', 'A Crippling Blow' y 'Joy Ride (Night Version)'. Day & Age fue lanzado el 24 de noviembre de 2008 en el Reino Unido y el 25 de noviembre del mismo año en Estados Unidos y es considerado hasta la fecha es álbum más alegre de la banda, alcanzado el número uno en el Reino Unido e Irlanda, donde, además, alcanzó el puesto número seis en la lista estadounidense Billboard 200.

Day & Age es considerado hasta la fecha es álbum más alegre de la banda.

La formación actual de la banda incluye a Brandon Flowers, Dave Keuning, el bajista y guitarra rítmica, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr. en batería y percusión, hasta el momento han editado los siguientes álbumes de estudio: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012) y Wonderful Wonderful (2017), además de los discos recopilatorios Sawdust (2007), (RED) Christmas EP (EP recopilatorio) (2011) y Direct Hits (2013).

¿En qué está The Killers actualmente? Descansando, luego de llevar el reciente "Wonderful Wonderful" por todo el mundo.

Ricardo D. Pat