La astróloga Mhoni vidente predice el año del fin del mundo

La cubana Mhoni Vidente es una de las astrólogas y psíquicas más destacadas del mundo de la farándula ya que ha hecho varias profecías acerca de personas del espectáculo, las cuales se han cumplido. Hace unos días nos sorprendió con inesperadas predicciones para el futuro de la humanidad, revelando el año exacto del fin del mundo.

Luego de que se hicieran virales los rumores sobre que en estos días sería el fin del mundo, pues muchas personas afirmaban que el pasado 17 de abril sería el fin de la humanidad. Sin embargo, durante su participación en el programa ‘Hoy’ Mhoni Vidente aclaro los rumores y dio a conocer su predicción sobre el año en que comenzará el gran Apocalipsis.

Mhoni mencionó que tuvo una visión sobre el año del fin del mundo

Mhoni Vidente afirmó:

“No señores, el mundo no se va a acabar mañana, sigan pagando sus deudas, yo tuve una visión hace mucho y yo le pregunté a Dios cuándo se iba a acabar el mundo y siempre me dijo que en el 3313, así que falta mucho para eso, no se están alarmando, pero si van a existir cambios de energía”.

Asimismo, Mhoni Vidente afirmó que los cambios de energía que se darán a lo largo de este año son positivos para México, y pidió que se le apoye mucho a la juventud, pues ellos serán quienes le den al país el empujón que le hace falta..

“¿Cuándo se acaba la Tierra? En el 3313, todavía falta mucho”, finalizó la vidente cubana, quien profetizó que el Sol se comería a la Tierra.

Realmente pocos astrólogos se pueden jactar de tener tantas “predicciones cumplidas” como la cubana Mhoni Vidente, quien se ha convertido en todo un referente en el mundo de la farándula.

Mira el vídeo completo: