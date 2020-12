La actriz Sofía Sisniega reparte cenas veganas de Navidad ¡Entérate!

La actriz mexicana Sofía Sisniega mostró su lado más humano y repartió cenas veganas de Navidad junto a grandes organizaciones como “People for the Ethical Treatment of Animal (PETA)”, con el objetivo de animar a las personas a celebrar las fiestas con comida de origen no animal.

Recordemos que Sofía Sisniega ha obtenido una gran fama a nivel internacional gracias a sus diferentes participaciones en la pantalla, como en la popular serie de netflix “Club de cuervos” y la película “Locas por el cambio”.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que la llevó a estar entre las tendencias del momento, sino su gran acción en pro al respeto de la vida de los animales.

Esta increíble acción se llevó a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la actriz y varios voluntarios de las organizaciones de PETA Latino y Animal Héroes, repartieron productos con la etiqueta “No Pavo”.

Cabe mencionar que PETA Latino suele realizar este tipo de campañas acerca de la explotación animal durante estas fechas, donde el consumo de productos animales suele aumentar en gran medida.

Además de Sofía Sisniega, este año participaron grandes celebridades como Alba Flores de “La casa de papel” y Paulina Rubio; quienes también hicieron referencia a los beneficios de una dieta vegana.

Recordemos que hace unas semanas, a través de La Verdad Noticias nos enteramos que la actriz Dulce María también se había unido a las campañas de PETA en contra de la tauromaquia; una actividad considerada como ‘tradición’ en algunas partes del mundo.

