La actriz Sandra Bullock se viste de luto

La lamentable noticia sacudió a la familia de la guapa actriz, ya que esta semana su padre, John Bullok, falleció a la edad de 93 años.

La confirmación de la noticia se dio a conocer por medio de un conmovedor homenaje a su padre. Gesine Bullock-Prado, compartió en sus redes sociales la lectura de una carta en la cual le da el último adiós.

"John Wilson Bullock. 11 de febrero de 1925 - 18 de septiembre de 2018. Querido hermano pequeño, americano, estrella de bronce de la II Guerra Mundial, esposo, padre de cuatro mujeres fuertes, abuelo, hermoso diablo y un bromista hasta el final…" es solo parte del sentido mensaje.

Para la actriz Sandra Bullock, esta noticia ha sido la más triste en su vida. Hasta el momento, la estrella no ha dado declaración o comentario público alguno acerca del fallecimiento de su padre.

Fue el fotógrafo y actual pareja de la bella actriz, Bryan Randall, quien a través de su cuenta personal de Instagram hizo público su sentir por el lamentable suceso por el que esta pasando la familia Bullock…

"El 18 de septiembre, a las 10 de la noche y rodeado por todos sus familiares y amigos, John W Bullock abandonaba el edificio. Como padre, abuelo y veterano de la II Guerra Mundial, te damos las gracias por tu servicio. Hey Dios, te estamos enviando uno de los mejores.” Palabras dedicadas como admiración y elogio a quien fue su suegro.

Fue inevitable para la estrella de Hollywood, no recordar también la muerte de su madre la Sra. Helga Meyer, quien falleció hace ya 18 años y a quien recuerda con gran sentimiento y nostalgia.

"A veces me siento y me digo: 'Ojalá permitieran a la persona que se ha ido volver durante un minuto para ver todo lo que está pasando'. Me encantaría poder llamarla, que viniera y pudiera comprobar que todo va bien, sería maravilloso, ¿no creen?"… comentó la bella actriz.