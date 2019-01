La actriz Kiernan Shipka estará en una película de Netflix (FOTOS)

La actriz Kiernan Shipka estará en una nueva película de Netflix (FOTOS)

Netflix anunció que la joven actriz Kiernan Shipka, quien fue protagonista de The Chilling Adventures of Sabrina formará parte del cast de "Let it Snow", película que estará basada en el best seller del escritor John Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle.

La historia comienza cuando una tormenta de nieve muy fuerte cae en un pequeño pueblo justo en la víspera de Navidad, lo que lleva a varios estudiantes a descubrir oportunidades inesperadas, aunque hay algunas complicaciones que pondrán a prueba su amistad, su vida amorosa y sus aspiraciones para el futuro.

“Let it Snow “ tendrá un elenco conformado por Isabela Moner de Transformers: The Last Knight, Odeya Rush a quien podrás recordar de Lady Bird, Jacob Batalon quien participó en Spider-Man: Homecoming, Miles Robbins de Blockers, Mitchell Hope quien estuvo en Descendientes, Liv Hewson de Santa Clarita Diet y Anna Akana de You Get Me.

Luke Snellin será encargado de la dirección de la película, Victoria Strouse la guionista del proyecto, Dylan Clark (el productor de la exitosa Bird Box) y Brendan Ferguson serán los productores.

Se espera que “Let it Snow “comience a filmar en estos meses, junto Shameik Moore y Joan Cusack que también han sido elegidos para la cinta.