La actriz Angélica María sufre terrible caída en pleno concierto

La actriz y cantante mexicana Angélica María de 73 años, estuvo en el Auditorio Nacional para amenizar la noche del sábado con su concierto ‘Juntos por última vez’ tras realizar su presentación y deleitar a todos sus fans con sus interpretaciones, la artista sufrió un aparatoso accidente por lo que tuvo que ir al hospital.

Al dar inicio con el tema ‘Siempre Sola’ la cantante tropezó con una bocina que estaba en el escenario, por lo que cayó al piso golpeándose el pecho. Pese al accidente, la estrella se puso de pie y continúo con su presentación.

Después de su concierto, la cantante fue llevada al hospital para una revisión tras la caída que tuvo en el escenario.

Durante el concierto la cantante estuvo acompañada de Enrique Guzmán, Cesar Costa y Alberto Velázquez.

Angélica María a través de su cuenta social de Twitter informó a sus seguidores sobre su estado de salud, bromeando compartió el siguiente mensaje:

‘¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos!’.

Angélica Vale hija de la actriz, reconoció el profesionalismo de su famosa mamá y de igual forma compartió un mensaje en redes sociales.

‘¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo, que acaba de salir del escenario y me dice: ‘¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo peor es que creo que se me rompió mi vestido!’.