La Yatraconda ataca, Sebastian Yatra se llevó a Tini Stoessel a la cama (Video)

No es sorpresa lo cercano que está Sebastian Yatra de Tini Stoessel, pues han colaborado en diferentes ocasiones, tal es el caso la canción “Ya no hay nadie que nos pare” Y “Quiero Volver” además Sebastián la invitó a cantar con él en el festival Villa María, donde se puso muy romántico con Tini

Pero en esta ocasión Sebastian Yatra le puso calor al asunto, pues ¡Se la llevó a la cama!

Pero chicas no se asusten, fue para la grabación de su nuevo video #Cristina, en el que se le ve al cantante muy ardiente, en una escena muy comprometedora con la ex protagonista de Violetta.

Los comentarios de sus fanáticas no se hicieron esperar pues esperan que ambos cantantes confirmen su relación, después de estas escenas subidas de tono.

“Ya confirmen no? Ya sabemos que hay química entre ustedes” “Porqué me hacen esto, casi muero de un infarto” “DIOS COMO ME ENCANTA ESTA PAREJA”, fueron los comentarios de los seguidores del cantante.