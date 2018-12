La “Xpola Salvaje” llega dispuesta a conquistar Yucatán

El primer trabajo surgido de esta decisión llevará por título “XPola Salvaje” y será presentado este sábado 29 de diciembre en el Centro Cultural Dante a las 22:00 horas.

Para conocer más acerca de todo esto, la comediante platicó con Grupo Editorial La Verdad, señalando que “Xpola Salvaje” es una idea que tuvo desde hace como dos años atrás. “Surgió cuando participaba en el grupo de “La Frutería” en la radio con mis compañeros David Barrera, Juan Sánchez y Lily Bolio, desde ahí surgió la idea de agarrar diferentes refritos de telenovelas pero por diferentes motivos no pudimos aterrizar la idea, pero hace tres años retomé y el señor Luis Antonio Balám me escribió la obra y me junté con mis más allegados compañeros, más que compañeros, mis amigos, que siempre han estado conmigo en muchas situaciones, tanto de trabajo como personales”, dijo muy segura.

La Xpolita tiene una chispa natural que cautiva.

Comentó que participarán en esta presentación Ricardo del Río “Taco de Ojo”, Ángel Velázquez “Tauch”, Tamara y la señora Doris Castillo “Malixa” y por supuesto La Xpolita.

Sobre la decisión de dar forma a su propia compañía teatral, aseguró que se debió a la inquietud de poder realizar diferentes proyectos, diferentes puestas en escena y tiene contemplado presentarlas en primera instancia en el Centro Cultural Dante. “En esta compañía participarán diferentes elencos en cada obra, y formarán parte de ella entre otros las gorditas puruxonas, Marisha, David Barrera, Felicia Garra, Paulina Carrillo, los voy a estar combinando, esa es la idea, la cuestión aquí es que ellos puedan participar conmigo y seguir también trabajando con otros promotores”, aseguró.

La Xpolita ha decidido crear su propia compañía teatral

Recalcó que la idea central de esta iniciativa es que tengamos la facilidad de juntarnos y disfrutar el teatro. “Yo no quiero ser ni directora ni productora celosa de mi gente, no, yo quiero tener mi compañía de teatro con mis amigos, porque sé la calidad del trabajo de mis compañeros”.

Finalizó invitando a la gente a apoyarlos en esta primera puesta en escena, garantizando que se divertirán en grande pues es un proyecto que han preparado con mucho amor.

Ricardo D. Pat