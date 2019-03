La Voz Azteca:"La palmera Peregrín" así apodó Yahir a Belinda, descubre por qué

La Voz Azteca continua con sus grabaciones de los programas que serán emitidos próximamente, y Belinda no dudó en compartir a través de sus historias de Instagram imágenes de la grabación que se llevó a cabo este martes 20 de marzo.

En ellas se ve como su compañero Coach Yahir, hace de las suyas, y le continúa realizando bromas a la cantante de origen español.

Después de alburearla para que venda el “Chiquito” en esta ocasión Yahir le puso a Belinda un apodo muy peculiar “La palmera Peregrín”

Sin embargo, este apodo no salió de la nada, pues Belinda traía un look con el cabello esponjado y rizado, lo que hizo que el simpático ex académico le pusiera este apodo tan peculiar.

Belinda compartió el video con sus seguidores, a quienes cuestionó sobre si parecía o no parecía palmera.

Lo que si nos queda claro, es que ambos cantantes llevan una muy buena relación de amistad, que divierte a todos los seguidores de La Voz Azteca.