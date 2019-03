La Voz Azteca: ¡Que falta de respeto! a Belinda se le olvidó la letra de ‘Vivo por ella’

Se le volteó la tortilla a Belinda e hizo el oso al tratar de corear una canción popular llamada ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli y Marta Sánchez y no se supo la letra de la canción por lo que solo la tarareó.

Esto no sería nada grave y algo fuera de lo común si ella misma no hubiese dicho que es una falta de respeto no aprenderse una canción.

En retrospectiva, hace unos años Belinda era la invitada especial en un programa de la competencia en donde las Ha-Ash y Maria León apoyaron a una joven cada una y estas debieron interpretar un tema de la intérprete de “Sapito”, pero el tema “Bella traición” no se la sabían y le cambiaron el tema.

“Una persona profesional se aprende una canción”, fue una de sus fuertes críticas de la beli antes de que Hanna le dijera que no escuchaban su música, lo que enojó a Belinda y retiró su puntuación antes de decir “Aunque no escuchen mis canciones si a mi me ponen una canción yo me la aprendo por respeto al artista”

Ashley cerró esa noche con su frase: “No te preocupes, nos quedamos sin tus 25 puntos”...

El Karma le ha llegado a la intérprete de “Boba niña nice”, y esta vez sus propias palabras fueron las que la acabaron porque según su propia creencia Belinda no sería profesional y acabaría de faltarle el respeto a Andrea Bocelli y Marta Sánchez en “La Voz Azteca”