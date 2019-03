La Voz Azteca: Ex actor de Televisa tras ser rechazado rompe el silencio

Una de las presentaciones que está causando revuelo en las redes sociales, fue la participación de Juan Carlos Casasola, quien sorprendió a los coaches con su nuevo talento en el canto.

Cabe mencionar que Casasola estuvo en algunas telenovelas que se transmitieron por Televisa y esta nueva faceta como cantante ha impactado a sus seguidores.

Y es que a pesar de haber cantado una canción de Manuel Mijares, tal parece que no pudo convencer a Yahir, Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera, aunque la intérprete de "Sapito" al ver al actor se sintió mal y rompió en llanto por no haber volteado la silla.

"Yo la verdad, me entra sentimiento, es que le echo tanta ganas y me duele mucho decirle que no, no voltearme, solo quiero decirte que admiro mucho que estés aquí, disfrutamos mucho de tu interpretación, y no te desanimes, nunca es tarde para cumplir tus sueños". Mencionó Belinda.

Mientras que Yahir se levantó de la silla y le dio un abrazo al comediante Juan Carlos Casasola y le mencionó que si le encanto las ganas y enfatizó que el ex actor quiso imitar a Manuel Mijares.

El comediante durante una entrevista mencionó que fue una experiencia que siempre ha tenido desde hace años a pesar de que los coaches se volteen la silla o no y es que luego de que Yahir lo abrazó, él asegura que no tiene ninguna relación de amistad con ninguno de los famosos, pues al ex académico solo lo vio en una ocasión en el aeropuerto y con la cantante Belinda la conoció por las grabaciones de la telenovela "Aventuras en el tiempo".

A pesar de no formar parte de la nueva temporada de La Voz Azteca, el comediante Juan Carlos Casasola comentó que luego de haber audicionado en el reality show la tensión se siente horrible.