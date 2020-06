La Voz Azteca: Este fue el PLEITAZO entre Belinda y María José ¡Le dijo ardilla!

La Voz Azteca ya ha arrancado y en esta nueva temporada las sillas de los coaches tendrán su respectivo botón rojo, y además cuentan con tres indicadores para evitar que otro de sus compañeros robe a uno de los concursantes.

Es por eso que esta innovadora iniciativa fue estrenada por “La Josa” en contra de su amiga y compañera Belinda, quien no dudó en quejarse con Ricardo Montaner por la acción de la que fue objeto y no le agradó tanto.

El pleitazo de Belinda y María José

“Pensé que éramos amigas”, reclamó Belinda tras ser bloqueada por María José, quien le respondió: “Lo somos, pero fuera del programa somos amigas. Aquí dentro somos competencia. Entonces, para que yo no saque mi espantador de mosquitos, mejor te eche repelente”.

Tal parece que la intérprete de Flamenkito y Egoísta acusó a su compañera de sacarla de la competencia a propósito y aseguró que jamás perdonará este tipo de comportamientos, por lo que “te la voy a regresar”.

Por su parte y ante los hechos, el cantante Ricardo Montaner medió entre ambas intérpretes: “A mí no me parece justo que te hayan bloqueado, pero definitivamente si no te hubiesen bloqueado tú te hubieras llevado a este participante, entonces, tomando en cuenta eso, yo quisiera pedirte que mires hacia este lado y que tome en cuenta mi oferta de traerte a mi grupo”.

Hay que destacar que la discusión continuó entre risas, reclamos y hasta los señalamientos de ambas cantantes. “No seas ardilla Beli, no seas ardilla”, destacó “La Josa”, ante lo que Belinda respondió: “Te la voy a regresar. Te lo prometo. Yo que pensé que éramos amigas en el programa también”.

Cabe destacar que otra de las cosas que llamó la atención en esta primera emisión fue la participación musical de todos los coaches, en la que se marcó una ligera distancia, pero sí la gran interpretación de Feeling good de Michael Bublé.